Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни

Ексклюзив
13:28 • 3402 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 13943 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 12410 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 37432 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 33121 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 33356 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47892 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48490 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44522 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69730 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 31793 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 28235 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 12520 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 16767 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 14109 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 13943 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 14217 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 28389 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 31939 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 37432 перегляди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Державний кордон України
Данія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 4882 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 72566 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 34743 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 50239 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 101732 перегляди
МіГ-31
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що зупинив сім воєн, деякі з яких тривали десятиліттями. Він розкритикував ООН за те, що вона не допомогла в жодному з цих випадків, ставлячи під сумнів її мету.

Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни

Президент США Дональд Трамп заявив вкотре, що він "зупинив" сім воєн та розкритикував ООН, що вона не допомогла в жодному з цих випадків. Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Трамп вкотре заявив, що зупинив сім війн.

Деякі тривали 31 рік, дві з них. Одна тривала 36 років, інша 28 років. Я завершив сім війн, усі вони були жорстокими 

- сказав Трамп.

Трамп також дорікнув ООН в тому, що вона не допомогла в жодному з цих випадків.  

Я замислився про те, що ООН не послужило людству. Виникає запитання, яка взагалі мета ООН. Я завжди казав, що ООН має величезний потенціал, але воно свого потенціалу не досягає навіть близько. Зараз виглядає так, що вони шукають щонайкращих формулювань й ніколи їх не виконують, тому що слова ніколи не зупиняють війни. Війни зупиняють дії. Ми зупиняємо ці війни 

- заявив Трамп.

Трамп заявив, що зупинив війну між "Азербайджаном та Албанією", а Крим - "величезний шмат землі посеред океану"21.08.25, 03:28 • 7332 перегляди

Доповнення

Президент США Дональд Трамп розпочав виступ на Генеральній асамблеї ООН із жарту про неробочий телесуфлер.

Альона Уткіна

