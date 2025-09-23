Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни

Президент США Дональд Трамп заявив вкотре, що він "зупинив" сім воєн та розкритикував ООН, що вона не допомогла в жодному з цих випадків. Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Трамп вкотре заявив, що зупинив сім війн.

Деякі тривали 31 рік, дві з них. Одна тривала 36 років, інша 28 років. Я завершив сім війн, усі вони були жорстокими

Трамп також дорікнув ООН в тому, що вона не допомогла в жодному з цих випадків.

Я замислився про те, що ООН не послужило людству. Виникає запитання, яка взагалі мета ООН. Я завжди казав, що ООН має величезний потенціал, але воно свого потенціалу не досягає навіть близько. Зараз виглядає так, що вони шукають щонайкращих формулювань й ніколи їх не виконують, тому що слова ніколи не зупиняють війни. Війни зупиняють дії. Ми зупиняємо ці війни