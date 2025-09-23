Трамп раскритиковал ООН, которая не помогает ему останавливать войны

Президент США Дональд Трамп заявил в очередной раз, что он "остановил" семь войн и раскритиковал ООН за то, что она не помогла ни в одном из этих случаев. Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Трамп в очередной раз заявил, что остановил семь войн.

Некоторые длились 31 год, две из них. Одна длилась 36 лет, другая 28 лет. Я завершил семь войн, все они были жестокими

Трамп также упрекнул ООН в том, что она не помогла ни в одном из этих случаев.

Я задумался о том, что ООН не послужила человечеству. Возникает вопрос, какова вообще цель ООН. Я всегда говорил, что ООН имеет огромный потенциал, но она своего потенциала не достигает даже близко. Сейчас выглядит так, что они ищут наилучших формулировок и никогда их не выполняют, потому что слова никогда не останавливают войны. Войны останавливают действия. Мы останавливаем эти войны