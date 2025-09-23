$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 3202 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 13470 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 12065 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 36914 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32827 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 33164 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47792 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48416 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44487 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69695 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 13470 просмотра
Трамп раскритиковал ООН, которая не помогает ему останавливать войны

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что остановил семь войн, некоторые из которых длились десятилетиями. Он раскритиковал ООН за то, что она не помогла ни в одном из этих случаев, ставя под сомнение ее цель.

Трамп раскритиковал ООН, которая не помогает ему останавливать войны

Президент США Дональд Трамп заявил в очередной раз, что он "остановил" семь войн и раскритиковал ООН за то, что она не помогла ни в одном из этих случаев. Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Трамп в очередной раз заявил, что остановил семь войн.

Некоторые длились 31 год, две из них. Одна длилась 36 лет, другая 28 лет. Я завершил семь войн, все они были жестокими 

- сказал Трамп.

Трамп также упрекнул ООН в том, что она не помогла ни в одном из этих случаев.  

Я задумался о том, что ООН не послужила человечеству. Возникает вопрос, какова вообще цель ООН. Я всегда говорил, что ООН имеет огромный потенциал, но она своего потенциала не достигает даже близко. Сейчас выглядит так, что они ищут наилучших формулировок и никогда их не выполняют, потому что слова никогда не останавливают войны. Войны останавливают действия. Мы останавливаем эти войны 

- заявил Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с шутки о неработающем телесуфлере.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты