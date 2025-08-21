Трамп заявил, что остановил войну между «Азербайджаном и Албанией», а Крым — «огромный кусок земли посреди океана»

$41.360.10
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Регламентный комитет поддержал отстранение Безуглой от заседаний парламента
20 августа, 14:39
"Порошенко не может указывать Украине, как вести переговоры, потому что при нем разворовали армию, защищали русский язык, а сам служил в УПЦ МП" - ветеран
20 августа, 15:26
Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев
20 августа, 16:54
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны
20 августа, 17:07
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы
20:48
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20 августа, 08:14
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Китай
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Пистолет
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Дія (сервис)

Трамп заявил, что остановил войну между «Азербайджаном и Албанией», а Крым — «огромный кусок земли посреди океана»

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Дональд Трамп заявил, что остановил конфликт между Азербайджаном и Албанией, вероятно, перепутав последнюю с Арменией. Он также утверждает, что Барак Обама отдал России Крым — «огромный кусок земли посреди океана».

Трамп заявил, что остановил войну между «Азербайджаном и Албанией», а Крым — «огромный кусок земли посреди океана»

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину заявил, что уже остановил ряд войн в мире - в частности, конфликт между "Азербайджаном и Албанией". Об этом сообщает УНН.

Детали

Вероятно, глава Белого дома перепутал Албанию с Арменией.

Вы видели Азербайджан, там длился конфликт 34-35 лет с Албанией. ... Я познакомился с их лидерами через торговлю. Я сказал: зачем вы воюете?

- сказал Трамп.

Также он заявил, что Барак Обама в период своего президентства отдал России Крым, который является "огромным куском земли посреди океана, размером с Техас".

"Крым был сердцем и душой этой страны. Это прекрасная, огромная территория, которая торчит прямо в океане, в Черном море. ... И Обама сказал: отдайте его России", – рассказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции накануне встречи на Аляске несколько раз ошибочно сказал, что едет в Россию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним
19.08.25, 05:57

Вадим Хлюдзинский

