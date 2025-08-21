Трамп заявил, что остановил войну между «Азербайджаном и Албанией», а Крым — «огромный кусок земли посреди океана»
Дональд Трамп заявил, что остановил конфликт между Азербайджаном и Албанией, вероятно, перепутав последнюю с Арменией. Он также утверждает, что Барак Обама отдал России Крым — «огромный кусок земли посреди океана».
Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину заявил, что уже остановил ряд войн в мире - в частности, конфликт между "Азербайджаном и Албанией". Об этом сообщает УНН.
Вероятно, глава Белого дома перепутал Албанию с Арменией.
Вы видели Азербайджан, там длился конфликт 34-35 лет с Албанией. ... Я познакомился с их лидерами через торговлю. Я сказал: зачем вы воюете?
Также он заявил, что Барак Обама в период своего президентства отдал России Крым, который является "огромным куском земли посреди океана, размером с Техас".
"Крым был сердцем и душой этой страны. Это прекрасная, огромная территория, которая торчит прямо в океане, в Черном море. ... И Обама сказал: отдайте его России", – рассказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции накануне встречи на Аляске несколько раз ошибочно сказал, что едет в Россию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
