Трамп двічі переплутав місце зустрічі з путіним - Sky News
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп двічі помилково заявив, що зустрінеться з путіним у росії, хоча зустріч відбудеться на Алясці. Зустріч запланована на 15 серпня 2025 року.
Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції кілька разів помилково сказав, що їде до росії на переговори з очільником рф володимиром путіним, хоча зустріч відбудеться на Алясці. Цей інцидент привернув увагу медіа та політиків, пише УНН із посиланням на Sky News.
На своїй розгорнутій пресконференції Трамп багато розповідав про майбутню зустріч з володимиром путіним, але двічі помилився під час брифінгу, заявивши, що зустрінеться з президентом рф в росії, а не на Алясці.
Вперше він сказав, обговорюючи "надзвичайну ситуацію в галузі громадської безпеки" у Вашингтоні:
Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно бути тут. Знаєте, я їду побачити путіна. Я їду до росії в п'ятницю
Пізніше на прес-конференції Трамп сказав:
Ми їдемо до росії. Це буде велика справа
Але ближче до кінця він додав:
Я вважаю дуже шанобливим те, що президент росії приїжджає до нашої країни, на відміну від того, що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої, сторонньої організації
Доповнення
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту.