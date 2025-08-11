Трамп двічі переплутав місце зустрічі з путіним - Sky News

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції кілька разів помилково сказав, що їде до росії на переговори з очільником рф володимиром путіним, хоча зустріч відбудеться на Алясці. Цей інцидент привернув увагу медіа та політиків, пише УНН із посиланням на Sky News.

На своїй розгорнутій пресконференції Трамп багато розповідав про майбутню зустріч з володимиром путіним, але двічі помилився під час брифінгу, заявивши, що зустрінеться з президентом рф в росії, а не на Алясці.

Вперше він сказав, обговорюючи "надзвичайну ситуацію в галузі громадської безпеки" у Вашингтоні:

Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно бути тут. Знаєте, я їду побачити путіна. Я їду до росії в п'ятницю

Пізніше на прес-конференції Трамп сказав:

Але ближче до кінця він додав:

Я вважаю дуже шанобливим те, що президент росії приїжджає до нашої країни, на відміну від того, що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої, сторонньої організації