Трамп двічі переплутав місце зустрічі з путіним - Sky News

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
16:37 • 32034 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 67352 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 121435 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 107116 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 76519 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 125655 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 126502 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 105826 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73322 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 125707 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico11 серпня, 10:03 • 12749 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 111916 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 68878 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102298 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11 серпня, 11:33 • 74779 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 32073 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 67403 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121491 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102510 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 112122 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121493 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 110652 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 225605 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 371959 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 273666 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Forbes
Financial Times
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Трамп двічі переплутав місце зустрічі з путіним - Sky News

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Президент США Дональд Трамп двічі помилково заявив, що зустрінеться з путіним у росії, хоча зустріч відбудеться на Алясці. Зустріч запланована на 15 серпня 2025 року.

Трамп двічі переплутав місце зустрічі з путіним - Sky News

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції кілька разів помилково сказав, що їде до росії на переговори з очільником рф володимиром путіним, хоча зустріч відбудеться на Алясці. Цей інцидент привернув увагу медіа та політиків, пише УНН із посиланням на Sky News.

На своїй розгорнутій пресконференції Трамп багато розповідав про майбутню зустріч з володимиром путіним, але двічі помилився під час брифінгу, заявивши, що зустрінеться з президентом рф в росії, а не на Алясці.

Вперше він сказав, обговорюючи "надзвичайну ситуацію в галузі громадської безпеки" у Вашингтоні:

Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно бути тут. Знаєте, я їду побачити путіна. Я їду до росії в п'ятницю

Пізніше на прес-конференції Трамп сказав:

Ми їдемо до росії. Це буде велика справа

Але ближче до кінця він додав:

Я вважаю дуже шанобливим те, що президент росії приїжджає до нашої країни, на відміну від того, що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої, сторонньої організації

Доповнення

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна