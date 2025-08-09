Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці

$41.460.15
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних
8 серпня, 14:30
321 км/год за секунду слави: на автобані ФРН зафіксували екстремальне перевищення швидкості
8 серпня, 15:20
Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну
8 серпня, 16:08
У Києві автомобіль влетів у ТРЦ Ocean Plaza: водійка переплутала педалі
8 серпня, 17:02
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдеться
8 серпня, 17:21
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних
8 серпня, 14:30
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Донецька область
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
6 серпня, 05:58
Дія (сервіс)
Fox News
COVID-19
С-400
Пістолет

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Дональд Трамп повідомив про зустріч з володимиром путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть врегулювання української кризи та економічні інтереси.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня. Про це Трамп написав у своїй соцмережіTruth Social, пише УНН.

Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска

- написав Трамп.

Однак, за його словами, подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись.

У Кремлі підтвердили дату та місце зустрічі.

"путін і Трамп під час саміту на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання української кризи", - йдеться у повідомленні.

У кремлі додали, що на Алясці та в Арктиці перетинаються економічні інтереси рф та США, проглядаються перспективи реалізації масштабних.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп повідомив про майбутню зустріч з російським диктатором володимиром путіним. Місце зустрічі буде оголошено пізніше.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Арктика