Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про зустріч з володимиром путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть врегулювання української кризи та економічні інтереси.
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня. Про це Трамп написав у своїй соцмережіTruth Social, пише УНН.
Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска
Однак, за його словами, подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись.
У Кремлі підтвердили дату та місце зустрічі.
"путін і Трамп під час саміту на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання української кризи", - йдеться у повідомленні.
У кремлі додали, що на Алясці та в Арктиці перетинаються економічні інтереси рф та США, проглядаються перспективи реалізації масштабних.
Раніше Президент США Дональд Трамп повідомив про майбутню зустріч з російським диктатором володимиром путіним. Місце зустрічі буде оголошено пізніше.