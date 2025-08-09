Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске

$41.460.15
8 августа, 15:03 • 21671 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 92557 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 98802 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 59536 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 119164 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 68256 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50240 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37092 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 99111 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26124 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 76340 просмотра
321 км/ч за секунду славы: на автобане ФРГ зафиксировали экстремальное превышение скорости8 августа, 15:20 • 4722 просмотра
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину8 августа, 16:08 • 18858 просмотра
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педалиVideo8 августа, 17:02 • 8238 просмотра
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речьPhoto8 августа, 17:21 • 16524 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 92555 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 76419 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 98802 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 127484 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 99111 просмотра
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 127478 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 165256 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 179559 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 185013 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 173561 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Дональд Трамп сообщил о встрече с владимиром путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться урегулирование украинского кризиса и экономические интересы.

Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом россии владимиром путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска

- написал Трамп.

Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.

В кремле подтвердили дату и место встречи.

"путин и Трамп во время саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении.

В кремле добавили, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, просматриваются перспективы реализации масштабных.

Напомним

Ранее Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским диктатором владимиром путиным. Место встречи будет объявлено позже.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Арктика