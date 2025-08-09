Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о встрече с владимиром путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться урегулирование украинского кризиса и экономические интересы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.
Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом россии владимиром путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска
Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.
В кремле подтвердили дату и место встречи.
"путин и Трамп во время саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении.
В кремле добавили, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, просматриваются перспективы реализации масштабных.
Напомним
Ранее Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским диктатором владимиром путиным. Место встречи будет объявлено позже.