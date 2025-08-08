$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 20377 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 87475 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 95130 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 57351 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 116331 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 67472 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 49746 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 36864 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 97602 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26006 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Ексклюзив
Ексклюзив
Я зустрінусь з путіним найближчим часом - Трамп

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про майбутню зустріч з російським диктатором володимиром путіним. Місце зустрічі буде оголошено пізніше.

Я зустрінусь з путіним найближчим часом - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром путіним відбудеться у найближчим часом. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив журналістам, що почне зустрічі з росії і згодом оголосить, де вона відбудеться.

Почнемо з росії, і ми оголосимо місце зустрічі. Я думаю, що це місце буде дуже популярним з багатьох причин. Але ми оголосимо про це трохи пізніше. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили

- заявив Трамп.

При цьому Трамп заявив, що зустрівся б з путіним набагато раніше, але доводиться вживати заходів безпеки і це сповільнює підготовку.

Нагадаємо

Як повідомляв Fox News зустріч президентів США та рф може відбутися наступного понеділка, Рим розглядається як місце проведення. Це була б перша зустріч Трампа і путіна після повернення Трампа на посаду.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Fox News
Білий дім
Рим
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки