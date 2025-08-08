Я зустрінусь з путіним найближчим часом - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром путіним відбудеться у найближчим часом. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив журналістам, що почне зустрічі з росії і згодом оголосить, де вона відбудеться.

Почнемо з росії, і ми оголосимо місце зустрічі. Я думаю, що це місце буде дуже популярним з багатьох причин. Але ми оголосимо про це трохи пізніше. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили - заявив Трамп.

При цьому Трамп заявив, що зустрівся б з путіним набагато раніше, але доводиться вживати заходів безпеки і це сповільнює підготовку.

Нагадаємо

Як повідомляв Fox News зустріч президентів США та рф може відбутися наступного понеділка, Рим розглядається як місце проведення. Це була б перша зустріч Трампа і путіна після повернення Трампа на посаду.