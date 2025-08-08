$41.460.15
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 29034 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 21969 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20450 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 34956 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20239 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45829 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51493 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28750 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97169 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News

Київ • УНН

 • 5122 перегляди

Зустріч президентів США та рф може відбутися наступного понеділка, Рим розглядається як місце проведення. Це була б перша зустріч Трампа і путіна після повернення Трампа на посаду.

Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна може відбутися вже наступного понеділка, для зустрічі розглядається Рим, з посиланням на джерела повідомляє американський телеканал Fox News, пише УНН.

Саміт між російським президентом володимиром путіним і президентом США Трампом може відбутися вже наступного тижня. Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили Fox News, що саміт готується вже до цього понеділка, а Рим є одним з обговорюваних місць

- повідомляє телеканал.

Як зазначається, "якщо зустріч відбудеться пізніше того тижня, Рим все ще може бути варіантом, хоча інші країни Європи та інших регіонів також знаходяться у полі зору".

Саміт, як зауважується, усе ще може зрештою зірватися.

Зустріч путіна і Трампа у разі проведення буде їхньою першою з моменту повернення Трампа на посаду президента США цього року. "Це буде важлива віхою у 3-річній війні, хоча немає жодної обіцянки, що така зустріч призведе до припинення бойових дій, оскільки росія та Україна залишаються далеко один від одного у своїх вимогах", - зазначає телеканал.

Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі, як вказано, не відповів на запитання про можливе місце зустрічі, але коли його запитали про саміт з путіним і Зеленським, він сказав, що "є дуже хороша перспектива, що вони" зустрінуться.

Президент США відмовився прогнозувати, наскільки близький він до досягнення угоди про припинення бойових дій, сказавши: "Я вже був розчарований цим раніше".

"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною08.08.25, 00:18 • 13569 переглядiв

Юлія Шрамко

