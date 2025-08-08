Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Київ • УНН
Зустріч президентів США та рф може відбутися наступного понеділка, Рим розглядається як місце проведення. Це була б перша зустріч Трампа і путіна після повернення Трампа на посаду.
Зустріч президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна може відбутися вже наступного понеділка, для зустрічі розглядається Рим, з посиланням на джерела повідомляє американський телеканал Fox News, пише УНН.
Саміт між російським президентом володимиром путіним і президентом США Трампом може відбутися вже наступного тижня. Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили Fox News, що саміт готується вже до цього понеділка, а Рим є одним з обговорюваних місць
Як зазначається, "якщо зустріч відбудеться пізніше того тижня, Рим все ще може бути варіантом, хоча інші країни Європи та інших регіонів також знаходяться у полі зору".
Саміт, як зауважується, усе ще може зрештою зірватися.
Зустріч путіна і Трампа у разі проведення буде їхньою першою з моменту повернення Трампа на посаду президента США цього року. "Це буде важлива віхою у 3-річній війні, хоча немає жодної обіцянки, що така зустріч призведе до припинення бойових дій, оскільки росія та Україна залишаються далеко один від одного у своїх вимогах", - зазначає телеканал.
Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі, як вказано, не відповів на запитання про можливе місце зустрічі, але коли його запитали про саміт з путіним і Зеленським, він сказав, що "є дуже хороша перспектива, що вони" зустрінуться.
Президент США відмовився прогнозувати, наскільки близький він до досягнення угоди про припинення бойових дій, сказавши: "Я вже був розчарований цим раніше".
