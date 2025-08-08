"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зазначив, що термін для путіна щодо припинення вогню залежить від рішення глави кремля. Раніше Трамп встановив 10-денний дедлайн для досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що дедлайн для російського диктатора володимира путіна щодо припинення вогню залежить від глави кремля, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи дедлайн для путіна щодо припинення вогню ще дійсний на завтра, чи це змінилося через переговори, Трамп відповів: "Це залежить від нього".
"Побачимо, що він скаже, але рішення за ним. Дуже розчарований. Так", з сказав глава Білого дому.
Нагадаємо
29 липня президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що новий термін для президента росії володимира путіна щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною – 10 днів.
