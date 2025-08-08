путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед зустріччю з ним. Він наголосив, що путін та Зеленський хотіли б зустрітися з ним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не повинен зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським перед зустріччю з ним, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи повинен путін зустрітися з Зеленським перед зустріччю з Трампом, президент США відповів: "Ні".
"Йому не потрібно зустрічатися з Президентом Володимиром Зеленським. Вони би хотіли зустрітися зі мною. Я зроблю все можливе, щоб це сталося", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
