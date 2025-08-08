$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 1456 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
15:56 • 49751 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 48597 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 107510 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 107580 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 95110 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 145014 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74636 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47298 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46214 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 95985 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 75325 перегляди
Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні7 серпня, 15:02 • 5768 перегляди
"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир’я"7 серпня, 15:30 • 7234 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51 • 15751 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 49743 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 75465 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 96117 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 107505 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 107575 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Італія
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 120169 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 137796 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 146394 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 137240 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 147462 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ChatGPT
Brent
MIM-104 Patriot

путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Дональд Трамп заявив, що путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед зустріччю з ним. Він наголосив, що путін та Зеленський хотіли б зустрітися з ним.

путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не повинен зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським перед зустріччю з ним, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи повинен путін зустрітися з Зеленським перед зустріччю з Трампом, президент США відповів: "Ні".

"Йому не потрібно зустрічатися з Президентом Володимиром Зеленським. Вони би хотіли зустрітися зі мною. Я зроблю все можливе, щоб це сталося", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський анонсував розмову безпекових радників України та країн Європи, буде й представник Трампа07.08.25, 20:36 • 1988 переглядiв

Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна