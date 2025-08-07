Трамп висуває умову для зустрічі з путіним: згода на зустріч із Зеленським - ЗМІ

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 18836 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 22303 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 66446 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 67729 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 76717 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 112810 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 69504 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 45495 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45193 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56366 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.9м/с
46%
755мм
Популярнi новини
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 57770 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 90098 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 29989 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 56873 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35496 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 18777 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35683 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 57047 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 66350 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 67633 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Закарпатська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 90286 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 127437 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 136927 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 128448 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 139351 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Шахед-136

Трамп висуває умову для зустрічі з путіним: згода на зустріч із Зеленським - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться із Зеленським. Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч, натомість обговорює можливу тристоронню зустріч.

Трамп висуває умову для зустрічі з путіним: згода на зустріч із Зеленським - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на New York Post.

"путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася", – сказав New York Post чиновник Білого дому. "Місце зустрічі ще не визначено".

Деталі

У четвер москва заявила, що "в принципі" домовилася з Вашингтоном провести особисту зустріч путіна та Трампа – через кілька годин після того, як останній сказав, що досі не впевнений, чи "підштовхує його кремль".

"Було досягнуто принципової домовленості про проведення двосторонньої зустрічі на вищому рівні найближчими днями, тобто зустрічі між президентом володимиром путіним та Дональдом Трампом", – сказав помічник путіна юрій ушаков, стверджуючи, що це було зроблено "за пропозицією американської сторони".

Всі переслідують свої інтереси: у ЦПД закликали не вірити чуткам, які ширяться на тлі можливої зустрічі путіна і Трампа07.08.25, 16:38 • 1898 переглядiв

Насправді Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч – і не згадував про це під час пресконференції в середу, на якій говорив про можливу тристоронню зустріч з президентами США, росії та України.

Однак, Трамп не був надто оптимістичним щодо перспективи тристоронньої зустрічі на брифінгу, зазначивши, що він "раніше був розчарований" обіцянками москви щодо миру.

В останні тижні його розчарування зросло через приватні обіцянки путіна щодо миру, дані Трампу безпосередньо перед тим, як розпочати ще більш жорстокі повітряні атаки на українських мирних жителів.

"Він гарно говорить, а потім усіх бомбить", – сказав Трамп.

Проведення двосторонньої зустрічі перед тристоронньою зустріччю несе ризик, що путін продовжить "підштовхувати" Трампа безглуздими переговорами – на що президент США часто скаржився.

У середу Трамп заявив, що він дізнається "протягом кількох тижнів, можливо, й менше", чи серйозно путін налаштований покласти край війні.

путін бачить у Трампі "ключ до перемоги": кремль готується до вирішального саміту щодо України - NYT07.08.25, 17:50 • 1532 перегляди

Видання зауважує, що тристороння зустріч стане великим кроком до припинення війни в Україні. Жоден інший світовий лідер, включаючи колишнього президента Джо Байдена, не зміг зібрати двох воюючих сторін в одній кімнаті з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Однак кремль все ще чинить опір ідеї зустрічі Трампа за участю Зеленського.

"Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною та ефективною", – сказав ушаков.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна