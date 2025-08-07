Трамп висуває умову для зустрічі з путіним: згода на зустріч із Зеленським - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на New York Post.

"путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася", – сказав New York Post чиновник Білого дому. "Місце зустрічі ще не визначено".

Деталі

У четвер москва заявила, що "в принципі" домовилася з Вашингтоном провести особисту зустріч путіна та Трампа – через кілька годин після того, як останній сказав, що досі не впевнений, чи "підштовхує його кремль".

"Було досягнуто принципової домовленості про проведення двосторонньої зустрічі на вищому рівні найближчими днями, тобто зустрічі між президентом володимиром путіним та Дональдом Трампом", – сказав помічник путіна юрій ушаков, стверджуючи, що це було зроблено "за пропозицією американської сторони".

Насправді Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч – і не згадував про це під час пресконференції в середу, на якій говорив про можливу тристоронню зустріч з президентами США, росії та України.

Однак, Трамп не був надто оптимістичним щодо перспективи тристоронньої зустрічі на брифінгу, зазначивши, що він "раніше був розчарований" обіцянками москви щодо миру.

В останні тижні його розчарування зросло через приватні обіцянки путіна щодо миру, дані Трампу безпосередньо перед тим, як розпочати ще більш жорстокі повітряні атаки на українських мирних жителів.

"Він гарно говорить, а потім усіх бомбить", – сказав Трамп.

Проведення двосторонньої зустрічі перед тристоронньою зустріччю несе ризик, що путін продовжить "підштовхувати" Трампа безглуздими переговорами – на що президент США часто скаржився.

У середу Трамп заявив, що він дізнається "протягом кількох тижнів, можливо, й менше", чи серйозно путін налаштований покласти край війні.

Видання зауважує, що тристороння зустріч стане великим кроком до припинення війни в Україні. Жоден інший світовий лідер, включаючи колишнього президента Джо Байдена, не зміг зібрати двох воюючих сторін в одній кімнаті з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Однак кремль все ще чинить опір ідеї зустрічі Трампа за участю Зеленського.

"Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною та ефективною", – сказав ушаков.