путін бачить у Трампі "ключ до перемоги": кремль готується до вирішального саміту щодо України - NYT

російський диктатор володимир путін більше покладається на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, ніж на власну армію. кремль вважає можливий саміт із Трампом головним інструментом для досягнення стратегічних цілей у війні проти України – утримання її поза НАТО та зміни геополітичної реальності.

Про це пише УНН із посиланням на New York Times.

Деталі

Для російського диктатора володимира путіна війна в Україні – це не лише бій за території, а й за нову архітектуру безпеки в Європі. І головним союзником у цій грі він бачить не кого іншого, як Дональда Трампа.

За даними західних аналітиків та джерел, наближених до кремля, путін переконаний: лише особиста зустріч із Трампом здатна забезпечити йому стратегічну "перемогу" у війні – не на полі бою, а за столом переговорів.

Головна мета москви – змусити Україну залишитися поза НАТО, заблокувати подальше розширення Альянсу і зафіксувати нові "правила гри", вигідні кремлю. Для цього путіну потрібно не просто припинення вогню, а лояльний (або принаймні прагматичний) американський партнер, який готовий укласти угоду, що враховуватиме російські інтереси.

путін хоче зберегти Трампа як ресурс для майбутніх переговорів про мир. Трамп потрібен для досягнення умов росії – заявив прокремлівський аналітик Сергій Марков.

Показово, що ще в січні путін публічно заявив про бажання зустрітися з Трампом:

Напевно, нам краще зустрітися – і, виходячи з реалій сьогодення, спокійно поговорити про всі сфери, які цікавлять як США, так і росію

7 серпня кремль офіційно підтвердив підготовку зустрічі путіна й Трампа, хоча дата саміту поки не розкривається. Натомість команда Трампа не поспішає давати остаточну згоду – вимагає від москви сигналів, що путін справді готовий до повноцінного припинення вогню в Україні.

Попри це, у кремлі не приховують, що бачать у поверненні Трампа в Білий дім шанс реалізувати сценарій, у якому Москва зможе "зафіксувати" результати війни, не досягаючи військової перемоги.

Аналітики наголошують:

саміт із Трампом для путіна не просто дипломатичний епізод, а потенційно вирішальний момент війни – та шанс переграти Захід не силою, а політичними маневрами.

Нагадаємо

Російський диктатор путін заявив про можливу зустріч із Президентом Зеленським за умови створення відповідних умов. Він також висловив зацікавленість у зустрічі з Трампом, яка, за його словами, була взаємною.

Помічник путіна назвав пропозицію США, яку привозив до москви спецпосланець Трампа Стівен Віткофф – "цілком прийнятною".

У ЗМІ припускають, що США запропонували росії перемир'я в Україні (але поки не мир), фактичне "визнання" територіальних здобутків рф із пролонгацією обговрення на десятки років вперед, а також – зняття санкцій.