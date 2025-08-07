росія назвала нову пропозицію США щодо припинення війни з Україною - "прийнятною"

$41.610.07
Ексклюзив
11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
кремль намагається посіяти розбрат в адміністрації Трампа для уникнення санкцій - ISW
7 серпня, 02:46
Німеччина скорочує виплати українським біженцям
7 серпня, 03:09
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указів
7 серпня, 05:55
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
08:55
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
11:02
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
12:15
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 11638 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 27887 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
Ексклюзив
09:40 • 37867 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 51310 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Шуляк Олена Олексіївна
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецька область
Черкаси
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
6 серпня, 05:58
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
4 серпня, 15:58
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

росія назвала нову пропозицію США щодо припинення війни з Україною - "прийнятною"

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Помічник путіна назвав пропозицію США, яку привозив до москви спецпосланець Трампа Стівен Віткофф - "цілком прийнятною". У ЗМІ припускають, що США запропонували росії перемир'я в Україні (але поки не мир), фактичне "визнання" територіальних здобутків рф із пролонгацією обговрення на десятки років вперед, а також - зняття санкцій.

росія назвала нову пропозицію США щодо припинення війни з Україною - "прийнятною"

США зробили пропозицію щодо припинення війни з Україною, яку в кремлі вважають "цілком прийнятною". Про це 7 серпня заявив помічник президента рф володимира путіна юрій ушаков у коментарі російським ЗМІ, пише УНН.

Була пропозиція з боку американців, яка нам видається цілком прийнятною

– заявив ушаков.

Раніше УНН писав, що спецпосланець США Стів Віткофф обговорив з путіним пропозиції щодо перемир'я в Україні, визнання територіальних здобутків рф, зняття санкцій та енергетичної співпраці.

Відмова кремля означатиме втрату надій на компромісну угоду.

Деталі мирних пропозицій

Спільні пропозиції кремлівському керманичу складаються з наступного:

  • перемир'я в Україні, але не мир;
    • фактичне визнання російських територіальних завоювань (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
      • скасування більшості санкцій, накладених на росію;
        • у перспективі - повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і нафти.

          Трамп примушує рф до переговорів про припинення вогню - посол США при НАТО
05.08.25, 01:29

          Альона Уткіна

