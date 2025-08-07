росія назвала нову пропозицію США щодо припинення війни з Україною - "прийнятною"
Київ • УНН
Помічник путіна назвав пропозицію США, яку привозив до москви спецпосланець Трампа Стівен Віткофф - "цілком прийнятною". У ЗМІ припускають, що США запропонували росії перемир'я в Україні (але поки не мир), фактичне "визнання" територіальних здобутків рф із пролонгацією обговрення на десятки років вперед, а також - зняття санкцій.
США зробили пропозицію щодо припинення війни з Україною, яку в кремлі вважають "цілком прийнятною". Про це 7 серпня заявив помічник президента рф володимира путіна юрій ушаков у коментарі російським ЗМІ, пише УНН.
Була пропозиція з боку американців, яка нам видається цілком прийнятною
Раніше УНН писав, що спецпосланець США Стів Віткофф обговорив з путіним пропозиції щодо перемир'я в Україні, визнання територіальних здобутків рф, зняття санкцій та енергетичної співпраці.
Відмова кремля означатиме втрату надій на компромісну угоду.
Деталі мирних пропозицій
Спільні пропозиції кремлівському керманичу складаються з наступного:
- перемир'я в Україні, але не мир;
- фактичне визнання російських територіальних завоювань (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
- скасування більшості санкцій, накладених на росію;
- у перспективі - повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і нафти.
