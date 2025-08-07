$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11643 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37873 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 54154 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51315 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 34032 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 39989 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53696 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55085 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119238 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69284 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
рф отримала вигідну пропозицію від США, відмова кремля означала б втрату сподівань на компромісну угоду - Onet

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Спецпосланець США Стів Віткофф обговорив з путіним пропозиції щодо перемир'я в Україні, визнання територіальних здобутків рф, зняття санкцій та енергетичної співпраці. Відмова кремля означатиме втрату надій на компромісну угоду.

рф отримала вигідну пропозицію від США, відмова кремля означала б втрату сподівань на компромісну угоду - Onet

За даними Onet, вчорашня розмова Віткоффа з путіним торкалася саме припинення вогню в Україні (поки не мирна угода), а також пропозиції лише фактичного "визнання" деяких російських територіальних здобутків, зняття більшості санкцій та подальшої співпраці рф-США. Також ішлося про НАТО, передає аналітичний матеріал порталу Onet, повідомляє УНН.

Деталі

Ймовірні деталі мирних пропозицій Дональда Трампа для володимира путіна розкриває польська преса. 

Зустріч, яка відбулася в середу між спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і президентом Росії Володимиром Путіним, була, найімовірніше, останнім акордом дотеперішньої політики Дональда Трампа щодо Москви

- пише Onet. 

За інформацією видання, предметом розмови Віткоффа з путіним була узгоджена між США та європейськими державами пропозиція росії про перемир'я у війні проти України.

При цьому можлива відмова москви від пропозиції, як вказує автор матеріалу, означатиме "втрату будь-яких ілюзій" щодо можливості досягнення компромісної угоди з росією.

Деталі мирних пропозицій

Спільні пропозиції кремлівському керманичу складаються з наступного:

  • перемир'я в Україні, але не мир;
    • фактичне визнання російських територіальних завоювань (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
      • скасування більшості санкцій, накладених на росію;
        • у перспективі - повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і нафти.

          Важливий аспект:

          У пакеті немає гарантій нерозширення НАТО, чого незмінно вимагають росіяни.

          - пише видання. 

          Але при цьому москва, начебто, не отримала жодних обіцянок щодо припинення військової підтримки України. 

          Що кажуть лідери європейських країн

          Слова принаймні кількох провідних європейських політиків свідчать про те, що угода можлива

          - передає Onet.

          Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що "є хороший шанс і багато ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом". Це було заявлено 30 липня. 

          Зеленський розкрив деталі обговорених форматів зустрічей лідерів задля миру07.08.25, 13:47 • 1566 переглядiв

          Президент Чехії Петр Павел, у свою чергу, в інтерв'ю BBC наголосив, що "якщо ціною виживання України є окупація Росією частини країни, то це прийнятна ціна".

          Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський про деталі пропозицій, отриманих москвою, відповів: 

          Ця війна колись закінчиться, а Росія була джерелом сировини для Європейського Союзу сотні років

          - заявив політик журналістам.

          Заява Сікорського хоча й дуже дипломатична та розпливчаста, але по суті підтверджує логіку американських пропозицій.

          Що вирішать в рф?

          Поки незрозуміло, чи прийме росія наведену вище пропозицію. 

          Кілька днів тому шанси на це здавалися більшими, ніж сьогодні

          - робить висновок автор матеріалу. 

          Але у цьому висновку звертається увага на питання - чи все ще зростає напруга між Вашингтоном і Москвою, включаючи взаємні ядерні погрози?

          У разі укладення угоди Трамп пішов би на дуже значні поступки росії, а путін погодився б припинити війну, не досягнувши її цілей, тому їм вигідно повідомляти про це так, ніби вони зробили це перед загрозою обміну ядерними ударами між США і росією, - додає Onet.

          Водночас слід прийняти до уваги факт того, що кремль останнім часом вважає, що позиції рф лише посилюються. Але чи впевнена москва що Трамп блефує, коли погрожує запровадити так звані "смертельні" санкції після 8 серпня? 

          Запровадження вторинних санкцій означатиме зупинку експорту російської сировини та неминуче призведе до краху російської економіки та бюджету.

          Готовність москви вислухати спільні пропозиції США та ЄС є свідченням того, шо у кремлі є певні побоювання.

          Нагадаємо

            Зустріч глави кремля володимира путіна та президента США Дональда Трампа найближчими днями погоджено, заявив помічник путіна юрій ушаков, якого цитують росЗМІ у четвер, пише УНН.  

          Ігор Тележніков

