кремль заявив про погодження зустрічі путіна та Трампа найближчими днями
Київ • УНН
Помічник путіна, юрій ушаков, заявив про погодження зустрічі путіна і Трампа найближчими днями. москва та Вашингтон розпочинають опрацювання деталей.
Зустріч глави кремля володимира путіна та президента США Дональда Трампа найближчими днями погоджено, заявив помічник путіна юрій ушаков, якого цитують росЗМІ у четвер, пише УНН.
Деталі
"На пропозицію американської сторони було, в принципі, погоджено домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на найвищому рівні, тобто зустрічі президента володимира путіна і Дональда Трампа", - заявив ушаков.
За його словами, москва і Вашингтон беруться до "конкретного опрацювання" зустрічі.
Наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка поки що сказати важко, зазначив ушаков.
З його слів, місце проведення зустрічі путіна та Трампа погоджено, про нього оголосять дещо пізніше.
Пропозицію Віткоффа про тристоронню зустріч путіна, Трампа та Зеленського москва "залишила без коментаря", заявив ушаков.
