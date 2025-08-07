кремль заявил о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни
Киев • УНН
Помощник путина юрий ушаков заявил о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни. москва и Вашингтон начинают проработку деталей.
Встреча главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни согласована, заявил помощник путина юрий ушаков, которого цитируют росСМИ в четверг, пишет УНН.
Детали
"По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента владимира путина и Дональда Трампа", - заявил ушаков.
По его словам, москва и Вашингтон приступают к "конкретной проработке" встречи.
Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка пока сказать трудно, отметил ушаков.
По его словам, место проведения встречи путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже.
Предложение Уиткоффа о трехсторонней встрече путина, Трампа и Зеленского москва "оставила без комментария", заявил ушаков.
