"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует очень большая вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, место и время этой встречи пока не определены.

"Но сегодня провели очень плодотворные переговоры с президентом Путиным. И есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь. Этот путь был долгим и продолжает быть долгим, но есть большая вероятность, что очень скоро состоится встреча", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого он планирует встретиться с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин хочет встретиться с Трампом, это может произойти на следующей неделе - СМИ