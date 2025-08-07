"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности трехсторонней встречи с Зеленским и путиным. Место и время встречи пока не определены.
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует очень большая вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает УНН.
Детали
В то же время, по его словам, место и время этой встречи пока не определены.
"Но сегодня провели очень плодотворные переговоры с президентом Путиным. И есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь. Этот путь был долгим и продолжает быть долгим, но есть большая вероятность, что очень скоро состоится встреча", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого он планирует встретиться с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин хочет встретиться с Трампом, это может произойти на следующей неделе - СМИ07.08.25, 00:11 • 692 просмотра