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Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Президент США Дональд Трамп планує особисту зустріч з російським диктатором володимиром путіним наступного тижня. Невдовзі після цього він планує зустрітися з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього він планує зустрітися з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на NYT.

Президент Трамп має намір зустрітися особисто з президентом росії володимиром путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести зустріч між собою, путіним і Президентом України Володимиром Зеленським 

- пише видання.

Видання зазначає, що Трамп оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

У зустрічах братимуть участь лише ці троє чоловіків, європейські колеги не будуть присутні. Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення конфлікту між росією та Україною, одночасно підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав Трамп 

- додає видання.

За інформацією видання, не відразу було зрозуміло, чи погодилися путін і Зеленський з планом, описаним Трампом.

Український глава держави брав участь у телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами і згодом заявив, що мав "розмову з президентом Трампом" і що його позиція та позиція європейських лідерів полягала в тому, що "війна повинна закінчитися", але "чесним закінченням".

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У телефонній розмові також брали участь лідер Великої Британії, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві.

Павло Башинський

Політика
The New York Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна