Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором владимиром путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого он планирует встретиться с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на NYT.

Президент Трамп намерен встретиться лично с президентом россии владимиром путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого планирует провести встречу между собой, путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским - пишет издание.

Издание отмечает, что Трамп обнародовал свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами.

Во встречах будут участвовать только эти трое мужчин, европейские коллеги не будут присутствовать. Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль во встречах с целью прекращения конфликта между россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, кажется, согласились с тем, что сказал Трамп - добавляет издание.

По информации издания, не сразу было понятно, согласились ли путин и Зеленский с планом, описанным Трампом.

Украинский глава государства участвовал в телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами и впоследствии заявил, что имел "разговор с президентом Трампом" и что его позиция и позиция европейских лидеров заключалась в том, что "война должна закончиться", но "честным окончанием".

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В телефонном разговоре также участвовали лидер Великобритании, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в москве.