Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Вони обговорили заяви, зроблені в москві, та наголосили на необхідності чесного завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві, передає УНН.
Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з Президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в москві
Президент наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.
Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну
"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним 06.08.25, 20:22 • 1028 переглядiв
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп сьогодні розпочав телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.