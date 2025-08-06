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Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 3088 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Вони обговорили заяви, зроблені в москві, та наголосили на необхідності чесного завершення війни.

Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві, передає УНН.

Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з Президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в москві 

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну 

- резюмував Зеленський.

"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним 06.08.25, 20:22 • 1028 переглядiв

Додамо

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп сьогодні розпочав телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.

Нагадаємо

Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.

Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.

Антоніна Туманова

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна