"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним

$41.680.11
48.090.26
ukenru
17:38 • 2926 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
17:25 • 10466 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
14:54 • 44132 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
13:33 • 42070 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
13:32 • 43909 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
13:30 • 38857 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
13:03 • 73720 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 69300 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 46690 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
6 серпня, 09:59 • 43563 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
81%
752мм
Популярнi новини
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 76192 перегляди
Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак12:01 • 44263 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться12:02 • 70391 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок12:59 • 50634 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 38029 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
14:54 • 44154 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 38260 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 13:03 • 73734 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок12:59 • 50875 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться12:02 • 70631 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Стів Віткофф
Ірина Верещук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 76394 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 100488 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 94366 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 107796 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 126568 перегляди
Актуальне
COVID-19
Мі-8
ChatGPT
Шахед-136
F-35 Lightning II

"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Спецпосланець США Стівен Віткофф провів продуктивну зустріч з Путіним, досягнувши прогресу. Дональд Трамп поінформував європейських союзників, які згодні, що війна має закінчитися.

"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стівен Віткофф провів "дуже продуктивну зустріч" з російським диктатором володимиром путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу, про що Трамп вже поінформував європейських союзників, передає УНН.

Деталі

Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом росії володимиром путіним. Було досягнуто значного прогресу. Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижні. Дякую за вашу увагу до цього питання 

- написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф провів п'яту зустріч з володимиром путіним у москві. Переговори тривали близько трьох годин.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Дональд Трамп