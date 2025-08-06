"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стівен Віткофф провів "дуже продуктивну зустріч" з російським диктатором володимиром путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу, про що Трамп вже поінформував європейських союзників, передає УНН.

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Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом росії володимиром путіним. Було досягнуто значного прогресу. Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижні. Дякую за вашу увагу до цього питання - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф провів п'яту зустріч з володимиром путіним у москві. Переговори тривали близько трьох годин.