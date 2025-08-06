"Достигнут значительный прогресс": Трамп о встрече Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Виткофф провел "очень продуктивную встречу" с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которой был достигнут значительный прогресс, о чем Трамп уже проинформировал европейских союзников, передает УНН.

Детали

Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф провел пятую встречу с Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились около трех часов.