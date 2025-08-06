Зустріч путіна з Віткоффом завершилась: переговори тривали близько 3-х годин
Київ • УНН
Спецпосланець президента США Стівен Віткофф провів п'яту зустріч з володимиром путіним у москві. Переговори тривали близько трьох годин.
За два дні до завершення ультиматуму Трампа, спецпосланець президента США провів переговори з кремлівським керманичем. Це вже п'ятий візит Віткоффа до росії з початку року.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними російських ЗМІ, зустріч у москві володимира путіна зі спецпосланцем президента США Трампа Стівеном Віткоффом вже завершилася. Усього пермовини тривали близько 3 годин, після чого, як пише тасс, кортеж Віткоффа покинув територію кремля.
Що стосується самої зустрічі, як зазначають пропогандистські ріа "новості", на обговоренні були присутні помічник президента росії юрій ушаков, а також спецпредставник російського президента кирило дмитрієв, який нині відповідає за "інвестиційно-економічне співробітництво з зарубіжними країнами".
Доповнення
Посланець президента США Стів Віткофф відвідав рф для переговорів у 5-ий раз.
Нагадаємо
УНН передавав, що серед припущень про цілі чергового візиту Віткоффа до рф ішлося про те, що спецпосланець Трампа міг би привезти пропозицію "пряника" кремлівському керманичу після того, як президент США змінив стилістику розмови з керівництвом росії, що навіть дійшло до "ядерної" сварки з екс-президентом росії медведєвим.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував росії та Україні вихід із конфлікту, попередивши про "вжиття заходів" у випадку ігнорування.
російський диктатор володимир путін не сприймає ультиматум Дональда Трампа щодо припинення війни, оскільки його оточення зацікавлене у продовженні агресії.