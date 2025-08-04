Пан або пропав: який сценарій заховано під візитом Віткоффа до москви

Якщо "батіг" вже був покладений на стіл путіна Трампом публічно - у вигляді зміщення стилістики розмови з кремлем, та публічної "ядерної" сварки президента США та з екс-президентом росії медведєвим, то новий візит спецпосланця Трампа Віткоффа має нести щось протилежне, вважають деякі експерти. Крім того, після 8 серпня Трампу таки доведеться щось зробити, пише Сurrenttime, передає УНН.

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На думку главреда "Нової газети Європа" Кирила Мартинова, російська влада себе вкотре безглуздо виставила, - роблячи абсолютно безвідповідальні заяви упродовж місяців, про те, що ядерна війна неминуча, що вони отримали відповідь, яка сформульована тією ж мовою.

Виявилось, що США також могут зробити різкі заяви та вражаючі ультиматуми. Але спеціальний посланець президента США Стів Віткофф знову відвідає рф - його візит до москви поки не відмінили.

Візит спецпосланця Трампа до москви, як вважають деякі експерти, безпосередньо пов'язаний з інтерпретацією того, що відбувається на фронті війни росії проти України, а також має відношення до "дипломатичних імітацій" можливого мирного процесу.

Стів Віткофф відомий як людина, яка в оточенні Трампа краще за багатьох розуміє путіна, говорить йому добрі слова, і він, очевидно, везе до москви пряник. Я не думаю, що Віткофф може возити батіг. - вважає головний редактор "Нової газети Європа" Кирило Мартинов.

Однак, на думку експерта, після восьмого серпня Трампу все одно потрібно буде щось зробити:

спробувати ввести нові санкції проти росії;

обмежити її торгівлю нафтопродуктами.

Він, звісно, може ще все переграти, він так не раз уже робив. Проте, начебто у нього є деякі зобов'язання нарешті приступити від слів про мир до примусу Путіна до миру. - вважає Мартинов.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Росію у середу або четвер.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку російський диктатор володимир путін веде проти України.

Президент США Дональд Трамп дає росіянам останній шанс припинити війну з Україну, інакше будуть запроваджені санкції. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко

Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що для зустрічі очільника кремля з Президентом України Володимиром Зеленським ще не пророблена уся підготовча робота.

При цьому путін нібито вважає, що така зустріч можлива.