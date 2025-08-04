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Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Росію у середу або четвер. Віткофф наразі зосереджений на проблемах Сектору Газа, але Росія запросила його на зустріч.

Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію в середу або четвер. Про це інформують The Jerusalem Post, журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х, з посиланням на спілкування Глави Білого дому з журналістами у Нью-Джерсі, передає УНН.

Деталі

Представники ЗМІ запитали у Дональда Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо росія не погодиться на перемир'я з Україною.

Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде

- сказав американський лідер.

За словами Президента США, наразі Віткофф зосереджений на проблемах Сектору Газа, однак він можливо поїде до росії.

Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня - ред.) до росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде

- зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, напередодні під час спілкування з журналістами у Білому домі, президент США Дональд Трамп повідомив, що Стів Віткофф вирушить до росії. Він прибуде туди після Ізраїлю.  

Попередня зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом відбулася 25 квітня 2025 року. Вона тривала понад дві години.  

"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди02.08.25, 05:00 • 64275 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Нью-Джерсі
Стів Віткофф
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Сектор Газа
Україна