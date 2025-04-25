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Зустріч путіна та спецпосланця США Віткоффа тривала понад дві години

Київ • УНН

 • 2362 перегляди

Переговори за участі помічника російського диктатора ушакова та представника кирила дмитрієва відбулись у кремлі. Деталі зустрічі наразі не розголошували.

Зустріч путіна та спецпосланця США Віткоффа тривала понад дві години

Зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом тривала понад дві години, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомили у кремлі, з російської сторни участь у переговорах також брали помічник путіна юрій ушаков та спеціальний представник президента рф з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами кирило дмитрієв. 

Зустріч у кремлі розпочалась сьогодні близько 14:20 по москві і, як зазначається, зхакінчилась близько 16:25 за московським часом.

російські ЗМІ також опублікували відео початку зустрічі представників США та росії, на якому зафільмували привітання президентів один з одним англійською. Деталі перемовин наразі не розголошували.

Згодом пропагандисти поширили відео із кортежем, в якому, ймовірно, перебуває спецпосланник Віткофф, що залишає кремль.

Нагадаємо

У кремлі вкотре назвали свої умови для "миттєвого" припинення війни. пєсков заявив, що війна закінчиться миттєво, якщо Україна виведе війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Він стверджує, що ці регіони є частиною рф.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Донецька область
Стів Віткофф
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