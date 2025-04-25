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Встреча путина и спецпосланника США Виткоффа длилась более двух часов

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

Переговоры с участием помощника российского диктатора ушакова и представителя кирилла дмитриева состоялись в кремле. Детали встречи пока не разглашались.

Встреча путина и спецпосланника США Виткоффа длилась более двух часов

Встреча российского диктатора владимира путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжалась более двух часов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщили в кремле, с российской стороны участие в переговорах также принимали помощник путина юрий ушаков и специальный представитель президента рф по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами кирилл дмитриев.  

Встреча в кремле началась сегодня около 14:20 по москве и, как отмечается, закончилась около 16:25 по московскому времени.

российские СМИ также опубликовали видео начала встречи представителей США и россии, на котором запечатлели приветствие президентов друг с другом на английском. Детали переговоров пока не разглашали.

Впоследствии пропагандисты распространили видео с кортежем, в котором, вероятно, находится спецпосланник Виткофф, покидающий кремль.

Напомним

В кремле в очередной раз назвали свои условия для "мгновенного" прекращения войны. песков заявил, что война закончится мгновенно, если Украина выведет войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Он утверждает, что эти регионы являются частью рф.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Донецкая область
Стив Уиткофф
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Украина
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