"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди

Президент США Дональд Трамп запропонував росії та Україні вихід із конфлікту, попередивши про "вжиття заходів" у випадку ігнорування цієї рекомендації. Про це заявила в.о. постійного представника США в ООН Дороті Ші, повідомляє УНН з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

За словами Дороті ШІ, з огляду на збільшення обсягу повітряних ударів росії по Україні, а також зростання кількості жертв серед цивільного населення, 29 липня президент США Дональд Трамп чітко заявив, що країна має підписати мирну угоду впродовж 10 днів.

У разі невиконання цієї вимоги, США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Президент Трамп пропонує росії та Україні вихід із цього конфлікту. Ще раз благаємо їх прийняти це