"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди
Київ • УНН
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував росії та Україні вихід із конфлікту, попередивши про "вжиття заходів" у випадку ігнорування. Країни мають підписати мирну угоду впродовж 10 днів, інакше США готові діяти.
Президент США Дональд Трамп запропонував росії та Україні вихід із конфлікту, попередивши про "вжиття заходів" у випадку ігнорування цієї рекомендації. Про це заявила в.о. постійного представника США в ООН Дороті Ші, повідомляє УНН з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.
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За словами Дороті ШІ, з огляду на збільшення обсягу повітряних ударів росії по Україні, а також зростання кількості жертв серед цивільного населення, 29 липня президент США Дональд Трамп чітко заявив, що країна має підписати мирну угоду впродовж 10 днів.
У разі невиконання цієї вимоги, США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Президент Трамп пропонує росії та Україні вихід із цього конфлікту. Ще раз благаємо їх прийняти це
Вона зазначила, що "перемога над лихами війни - це найкраще як для російського, так і для українського народів".
Ми закликаємо всі країни-члени ООН приєднатися до нас у цих зусиллях
Вона зауважила, що у липні рф випустила по Україні 6400 безпілотників, що на 18% більше, ніж у червні (5438 дронів). Представниця США наголосила, що такі атаки мають припинитися.
Нагадаємо
Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві.
Європейський Союз закликав Раду Безпеки ООН посилити тиск на Росію для припинення війни проти України. Дипломат ЄС нагадав про воєнні злочини та засудив підтримку рф третіми країнами.
Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)02.08.25, 00:07 • 2040 переглядiв