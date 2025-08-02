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Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про повну готовність до ядерної війни з росією. Це сталося після погроз дмитра медведєва, на що США відповіли розгортанням атомних підводних човнів.

Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)

Сполучені Штати Америки повністю готові до ядерної війни з росією. Таку заяву після погроз заступника Радбезу рф дмитра медведєва зробив президент США Дональд Трамп. Про це інформує Clash Report, передає УНН.

Деталі

"Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей. Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові", - пояснив Трамп журналістам свій наказ про розгортання ядерних човнів після погроз Медведєва.

Нагадаємо, Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати розмістили два атомних підводних човни у певних локаціях. Так очільник Білого дому відреагував на слова заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва про можливу війну проти США.

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію31.07.25, 23:51 • 131568 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки