Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)

Сполучені Штати Америки повністю готові до ядерної війни з росією. Таку заяву після погроз заступника Радбезу рф дмитра медведєва зробив президент США Дональд Трамп. Про це інформує Clash Report, передає УНН.

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"Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей. Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові", - пояснив Трамп журналістам свій наказ про розгортання ядерних човнів після погроз Медведєва.

Нагадаємо, Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати розмістили два атомних підводних човни у певних локаціях. Так очільник Білого дому відреагував на слова заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва про можливу війну проти США.

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію