Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 26634 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 44856 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 123169 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 67408 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
31 липня, 10:17 • 72636 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 69636 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 239557 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 276582 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 113630 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 97780 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
78%
746мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітейPhotoVideo31 липня, 11:54 • 21535 перегляди
Майже 24 тис. тонн урожаю передав до росії: викрито депутата від ОПЗЖ, що співпрацював з окупантамиPhoto31 липня, 13:29 • 10309 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 24791 перегляди
У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 15Photo16:52 • 5688 перегляди
США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо19:21 • 11167 перегляди
Публікації
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 24846 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 26633 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 239557 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 276582 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 202484 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo17:36 • 5358 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 24846 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 133302 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 194102 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 249213 перегляди
Актуальне
Fox News
Facebook
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
WhatsApp

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтвердив введення санкцій проти РФ після 10-денного терміну, висловивши сумнів щодо їх ефективності. Він зазначив, що шкодує про втрати росіян, але США не повинні бути залучені у війну.

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф будуть введені санкції. Водночас він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Трампа у Білому домі.

Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена. Це не моя війна, але я сказав: якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія - дуже сумно

- сказав Дональд Трамп.

Глава Білого дому додав, що йому шкода, що росіян гине більше ніж українців, але США не повинні бути залучені у цю війну.

"До речі, я уклав угоду з НАТО, за якою НАТО платить нам за це. Отже, так - ми накладемо санкції. Хоча я не знаю, чи санкції його (Путіна - ред.) зачіпають. Вони вже добре знайомі з санкціями. Я знаю про санкції краще за будь-кого - і про тарифи, й про все інше. Не знаю, чи це справді впливає, але ми це зробимо", - сказав Трамп.

Контекст

14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.  

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.  

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями аби знайти шляхи до миру в Україні. Втім прогресу досягнуто не було. 

Президент США не залишає надії укласти угоду та припинити агресивні військові дії росії в Україні. Нещодавно з'явилась інформація, що у США припинення війни росії в Україні очікують до 8 серпня. Зокрема про це Сполучені Штати повідомили в Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня.

Віта Зеленецька

Політика
Рада Безпеки ООН
НАТО
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна