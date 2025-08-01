Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф будуть введені санкції. Водночас він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Трампа у Білому домі.

Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена. Це не моя війна, але я сказав: якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія - дуже сумно