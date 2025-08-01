Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підтвердив введення санкцій проти РФ після 10-денного терміну, висловивши сумнів щодо їх ефективності. Він зазначив, що шкодує про втрати росіян, але США не повинні бути залучені у війну.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф будуть введені санкції. Водночас він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Трампа у Білому домі.
Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена. Це не моя війна, але я сказав: якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія - дуже сумно
Глава Білого дому додав, що йому шкода, що росіян гине більше ніж українців, але США не повинні бути залучені у цю війну.
"До речі, я уклав угоду з НАТО, за якою НАТО платить нам за це. Отже, так - ми накладемо санкції. Хоча я не знаю, чи санкції його (Путіна - ред.) зачіпають. Вони вже добре знайомі з санкціями. Я знаю про санкції краще за будь-кого - і про тарифи, й про все інше. Не знаю, чи це справді впливає, але ми це зробимо", - сказав Трамп.
Контекст
14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.
28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями аби знайти шляхи до миру в Україні. Втім прогресу досягнуто не було.
Президент США не залишає надії укласти угоду та припинити агресивні військові дії росії в Україні. Нещодавно з'явилась інформація, що у США припинення війни росії в Україні очікують до 8 серпня. Зокрема про це Сполучені Штати повідомили в Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня.