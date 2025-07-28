Трамп "дуже розчарований" путіним і заявив, що може скоротити наданий йому 50-денний дедлайн

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця. Про це він заявив, зустрівшись з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Ми з вами [Стармером] обговорювали це питання багато разів, і ми думали, що все вирішили", - сказав Трамп.

"А потім президент путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи деінде", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що він "дуже розчарований" володимиром путіним.

"Я розчарований президентом путіним, дуже розчарований ним", - зазначив Трамп.

"Нам доведеться подивитися, я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо, здається, я вже знаю відповідь, що станеться", - сказав Трамп.

Доповнення

Раніше цього місяця Трамп погрожував запровадити "жорсткі мита" на імпорт росії у "близько 100%", якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп