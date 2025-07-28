Трамп "очень разочарован" путиным и заявил, что может сократить предоставленный ему 50-дневный дедлайн
Киев • УНН
Дональд Трамп выразил разочарование владимиром путиным после ракетных ударов по Киеву. Он рассматривает возможность сокращения 50-дневного срока для россии по соглашению о прекращении огня в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца. Об этом он заявил, встретившись с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Мы с вами [Стармером] обсуждали этот вопрос много раз, и мы думали, что все решили", - сказал Трамп.
"А потом президент путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще", - сказал Трамп.
Президент США заявил, что он "очень разочарован" владимиром путиным.
"Я разочарован президентом путиным, очень разочарован им", - указал Трамп.
"Нам придется посмотреть, я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что, кажется, я уже знаю ответ, что произойдет", - сказал Трамп.
Дополнение
Ранее в этом месяце Трамп угрожал ввести "жесткие пошлины" на импорт россии в "около 100%", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп23.07.25, 08:05 • 84497 просмотров