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Трамп "очень разочарован" путиным и заявил, что может сократить предоставленный ему 50-дневный дедлайн

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Дональд Трамп выразил разочарование владимиром путиным после ракетных ударов по Киеву. Он рассматривает возможность сокращения 50-дневного срока для россии по соглашению о прекращении огня в Украине.

Трамп "очень разочарован" путиным и заявил, что может сократить предоставленный ему 50-дневный дедлайн

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца. Об этом он заявил, встретившись с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Мы с вами [Стармером] обсуждали этот вопрос много раз, и мы думали, что все решили", - сказал Трамп.

"А потом президент путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что он "очень разочарован" владимиром путиным.

"Я разочарован президентом путиным, очень разочарован им", - указал Трамп.

"Нам придется посмотреть, я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что, кажется, я уже знаю ответ, что произойдет", - сказал Трамп.

Дополнение

Ранее в этом месяце Трамп угрожал ввести "жесткие пошлины" на импорт россии в "около 100%", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп23.07.25, 08:05 • 84497 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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