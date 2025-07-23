50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп

Срок в 50 дней, который дал Кремлю президент США Дональд Трамп для заключения соглашения по войне в Украине, не является фиксированным. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, информирует УНН.

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По ее словам, 50 дней - это "окно возможностей", во время которого может быть прогресс в вопросе прекращения огня.

Я бы посоветовала осторожно относиться к словам президента, когда он упоминает определенный временной промежуток или "окно возможностей" - это может означать любой момент в пределах этого окна - сказала пресс-секретарь Госдепа.

Она подчеркнула, что в процессе диалога по мирному соглашению велись "действительно содержательные переговоры" и был "процесс, движущийся вперед".

"Ситуация может измениться очень быстро. То есть день, когда вы определяете определенное окно возможностей, через два дня может уже не соответствовать реальности - из-за новых обстоятельств или договоренностей", - отметила Брюс.

Напомним

14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

В Офисе Президента Украины отреагировали на новый дедлайн от США для Путина, заявив, что "50 дней на размышления - это многовато".