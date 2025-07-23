50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
Київ • УНН
Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що 50-денний термін, наданий кремлю президентом Трампом для угоди щодо війни в Україні, є "вікном можливостей", а не фіксованим дедлайном. Вона підкреслила, що ситуація може швидко змінюватися.
Термін у 50 днів, який дав кремлю президент США Дональд Трамп для укладання угоди щодо війни в Україні, не є фіксованим. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, інформує УНН.
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За її словами, 50 днів - це "вікно можливостей", під час якого може бути прогрес у питанні припинення вогню.
Я б порадила обережно ставитися до слів президента, коли він згадує певний часовий проміжок або "вікно можливостей" - це може означати будь-який момент у межах цього вікна
Вона підкреслила, що у процесі діалогу щодо мирної угоди велися "справді змістовні переговори" і був "процес, що рухається вперед".
"Ситуація може змінитися дуже швидко. Тобто день, коли ви визначаєте певне вікно можливостей, через два дні може вже не відповідати реальності - через нові обставини або домовленості", - зазначила Брюс.
Нагадаємо
14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.
В Офісі Президента України відреагували на новий дедлайн від США для путіна, заявивши, що "50 днів на роздуми - це забагато".
Якщо через 50 днів в Україні не буде припинення вогню, росія зіткнеться з високими митами і вторинними санкціями - Білий дім17.07.25, 23:02 • 4788 переглядiв