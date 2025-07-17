Якщо через 50 днів в Україні не буде припинення вогню, росія зіткнеться з високими митами і вторинними санкціями - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню, то росія зіткнеться з дуже високими митами та вторинними санкціями. Про це Лівітт сказала під час брифінгу, передає УНН.

50 днів, як чітко зазначив президент, якщо протягом цього часу не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди, якщо росія відмовиться легітимно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими митами, а також зіткнеться з вторинними санкціями. Отже, країни, які купують нафту в росії, також будуть піддані санкціям, і, звичайно, це завдасть глибокої шкоди російській економіці

Вона наголосила, що Трамп хоче, щоб війна закінчилася дипломатичним рішенням.

Він він просуває цю ідею, його адміністрація витратила багато годин і багато часу, намагаючись вирішити цю війну