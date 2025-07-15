50 днів на роздуми це забагато: в ОП відреагували на новий дедлайн від США для путіна

Адміністрація США намагається поєднати тиск і дипломатію, щоб змусити путіна до переговорів і припинення війни. Водночас новий дедлайн у 50 днів викликає запитання: чому терміни не скорочуються, а навпаки подовжуються, заявив в ефірі телемарафону позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, передає кореспондент УНН.

Його розуміння головних причин війни й кінцевих цілей путіна, воно все більше і більше очевидно. Тобто він це все зараз, мені здається, розуміє набагато краще, ніж коли почав свою президентську діяльність. І тому, намагаючись змусити путіна до переговорів, до закінчення війни, показує, знаєте, те, що у нас називається метод батога та пряника, а англійською - палиці та моркви. Він показує і палицю, і показує моркву - пояснив Сергій Лещенко.

Втім, у новому рішенні є деталь, яка, за словами радника, викликає подив: новий дедлайн, встановлений для кремля, становить 50 днів. З огляду на логіку тиску, цей термін мав би скорочуватися, а не збільшуватися. Це ставить під питання, якою може бути реакція путіна на американські сигнали. Тим паче, що, за останніми повідомленнями російських ЗМІ, на прямі меседжі з боку Дональда Трампа кремль поки не надав чіткої відповіді.

Він (прессекретар путіна – ред.) сказав, що він (путін – ред.) рано чи пізно відповість. Тож будемо чекати, але 50 днів, як для кремля, на роздуми це забагато - наголосив Лещенко.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.