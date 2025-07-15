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50 дней на размышления - это слишком много: в ОП отреагировали на новый дедлайн от США для путина

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Администрация США сочетает давление и дипломатию, чтобы принудить путина к переговорам и прекращению войны, устанавливая новый 50-дневный дедлайн. Сергей Лещенко, советник Офиса Президента, выразил удивление по поводу продолжительности срока, поскольку он должен был бы сокращаться, а не увеличиваться.

50 дней на размышления - это слишком много: в ОП отреагировали на новый дедлайн от США для путина

Администрация США пытается совместить давление и дипломатию, чтобы заставить путина к переговорам и прекращению войны. В то же время новый дедлайн в 50 дней вызывает вопросы: почему сроки не сокращаются, а наоборот продлеваются, заявил в эфире телемарафона внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, передает корреспондент УНН.

Его понимание главных причин войны и конечных целей путина, оно все больше и больше очевидно. То есть он это все сейчас, мне кажется, понимает гораздо лучше, чем когда начал свою президентскую деятельность. И поэтому, пытаясь заставить путина к переговорам, к окончанию войны, показывает, знаете, то, что у нас называется метод кнута и пряника, а по-английски - палки и морковки. Он показывает и палку, и показывает морковку 

- пояснил Сергей Лещенко.

Впрочем, в новом решении есть деталь, которая, по словам советника, вызывает недоумение: новый дедлайн, установленный для кремля, составляет 50 дней. Учитывая логику давления, этот срок должен был бы сокращаться, а не увеличиваться. Это ставит под вопрос, какой может быть реакция путина на американские сигналы. Тем более, что, по последним сообщениям российских СМИ, на прямые месседжи со стороны Дональда Трампа кремль пока не дал четкого ответа.

Он (пресс-секретарь путина – ред.) сказал, что он (путин – ред.) рано или поздно ответит. Так что будем ждать, но 50 дней, как для кремля, на размышления это многовато 

- подчеркнул Лещенко.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Сергей Лещенко
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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