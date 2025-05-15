"Президент загоняет путина, как охотник загоняет дичь": в ОП оценили шансы приезда российского диктатора в Турцию

Сергей Лещенко заявил, что путин, вероятно, не согласится на прямые переговоры с Зеленским в Турции. Президент Украины готов к встрече, но кремль будет избегать ее.