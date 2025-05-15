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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
12:41 • 13172 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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Сергей Лещенко

Украинский экс-журналист и политик
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