В ОП объяснили, что путин боится личной встречи с Зеленским из-за возможного приезда Трампа, который бы заставил его дать
обещания, которые разрушат идею войны.
Сергей Лещенко заявил, что Зеленский едет в Стамбул, а путин – нет. Если путин не приедет, он покажет слабость, а если приедет, то
вынужден будет выдумывать фейковые аргументы.
Сергей Лещенко заявил, что путин, вероятно, не согласится на прямые переговоры с Зеленским в Турции. Президент Украины готов к
встрече, но кремль будет избегать ее.