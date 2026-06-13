ПВО и справедливый мир в фокусе Украины на саммите G7 - ОП

Украина на саммите G7 будет обсуждать справедливый мир и усиление украинской ПВО, сообщил в субботу в эфире телемарафона советник Офиса Президента Сергей Лещенко, пишет УНН.

Детали

"Понятно, что все это будет касаться завершения войны в Украине и справедливого мира для Украины, а также украинских возможностей в части защиты собственного неба — ракет и ПВО", — ответил Лещенко на вопрос, какие ожидания у украинской стороны от саммита G7.

Лещенко при этом отметил, что "заказанные ракеты приходят с опозданием", либо "ситуация на Ближнем Востоке меняет приоритеты у партнеров", либо из-за того, что "россия наращивает свои ударные возможности, и ракет расходуется больше".

"Но убежден, все равно решение будет найдено. И мы видим, как меняется характер войны, и мы видим, как сейчас сама россия страдает от того, что свое небо не в состоянии закрыть. Поэтому это один из приоритетов. Но, конечно, мы готовы начинать заново или продолжать (...) переговоры о справедливом завершении войны", — добавил Лещенко.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится 15-17 июня во французском Эвиане.

Президент США Дональд Трамп посетит рабочую сессию с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции на следующей неделе.