В ОП подтвердили участие Зеленского в неформальном саммите ЕС на Кипре
Киев • УНН
Президент примет участие в специальном заседании лидеров ЕС и проведет переговоры с Науседой и Фредериксен. Запланирована встреча с Коштой и фон дер Ляйен.
В Офисе Президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский на Кипре примет участие в специальном заседании лидеров государств ЕС, передает УНН.
По его словам, у Зеленского также запланирована отдельная встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, и.о. премьер-министра Дании Метте Фредериксен, трехсторонняя встреча с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, участие в заседании и выступление. На самом мероприятии возможны различные встречи в формате pull-aside ("на ногах").
Ранее президент Евросовета Антониу Кошта сообщил Politico, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит неформальный саммит ЕС на Кипре.
