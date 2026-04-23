В ОП подтвердили участие Зеленского в неформальном саммите ЕС на Кипре

В Офисе Президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский на Кипре примет участие в специальном заседании лидеров государств ЕС, передает УНН.

По его словам, у Зеленского также запланирована отдельная встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, и.о. премьер-министра Дании Метте Фредериксен, трехсторонняя встреча с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, участие в заседании и выступление. На самом мероприятии возможны различные встречи в формате pull-aside ("на ногах").

Ранее президент Евросовета Антониу Кошта сообщил Politico, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит неформальный саммит ЕС на Кипре.

ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ