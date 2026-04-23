ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ

Европейский Союз сегодня официально принял последний документ, лежащий в основе кредита ЕС Украине в 90 миллиардов евро, и принял 20-й пакет санкций против россии в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины, сообщили в четверг в кипрском председательстве в Совете ЕС, пишет УНН.

"Сегодня Совет официально принял последний акт законодательства, лежащий в основе предоставления Украине кредита ЕС в 90 миллиардов евро. Кредит поможет финансировать неотложные бюджетные и оборонные потребности Украины в 2026 и 2027 годах", - указали в кипрском председательстве в соцсетях.

"Сегодня Совет принял 20-й пакет санкций против россии в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины. Кипрское председательство продолжает продвигать поддержку ЕС усилий Украины по достижению справедливого и прочного мира", - также указали в кипрском председательстве.

Обещано, выполнено, имплементировано. Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира в Украине опирается на два столпа: укрепление Украины; усиление давления на россию. Сегодня мы продвинулись вперед в обоих направлениях: разблокирование займа Украине в 90 миллиардов евро, обеспечение финансовой и военной поддержки на 2026-2027 годы; принятие 20-го пакета санкций против россии, что уменьшает ее возможности вести войну. Европа твердо, едино и непоколебимо поддерживает Украину - прокомментировал в соцсетях глава Евросовета Антониу Кошта.

Президент Владимир Зеленский указал, что Украина ожидает первый транш финансирования по новому кредиту ЕС уже в ближайшее время - до конца мая – начала июня.