Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения

Вряд ли на Аляске во время встречи президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будут приняты геостратегические решения на десятилетия вперед. Там будет, скорее всего, больше жонглирования символами, чем какой-либо результат, поэтому таких раундов переговоров впереди еще очень много.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Главное сохранить спокойствие и понять, что это может очень долго длиться на самом деле. Нам кажется, что на Аляске все будет решено, а на самом деле никто не знает, что будет на Аляске. Мы сейчас больше стараемся увидеть суть, а здесь на самом деле будет больше формы, мне так кажется. Здесь будет, мне кажется, больше жонглирования символами, чем на выходе мы увидим какой-то результат, поэтому таких раундов переговоров впереди еще очень много, главное сохранить моральное согласие - заявил Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что еще не известно, кто еще будет присутствовать на Аляске.

По большому счету, мы не знаем, будет ли саммит на Аляске… Я не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения на десятилетия вперед. Это будет более символическое событие, я думаю, но мы не знаем до конца, кто там еще будет, в каком формате еще будут встречи. Мы видели все выходные активность нашего Президента, который обзвонил половину лидеров стран НАТО, плюс наших партнеров, азербайджанского лидера, говорил с лидером Казахстана, например. Это же тоже не просто так происходит - сказал Лещенко.

Он считает, что формат окончательных встреч на Аляске может быть очень разным. "Надо быть сознательными, что это игра в долгую и нам нужно сохранить дыхание в этом марафоне, а не потратить все на первые сто метров", - подчеркнул Лещенко.

Лещенко о различных интерпретациях в СМИ переговоров Трампа и Путина Лещенко заявил, что видит позитив в интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он сказал, что Дональд Трамп во время встречи на Аляске "испытает" Владимира Путина на готовность завершить войну в Украине.

Позитив я вижу в интервью Генсека НАТО Рютте. Во-первых, потому что он возглавляет Альянс, где Америка играет ключевую роль, и, конечно, его месседжи не могут идти вразрез с той страной, которая создала НАТО. Я убежден, что его заявления соответствуют американскому взгляду на ситуацию. Это не прямой признак. Прямой признак в том, что Рютте и Трамп имеют прекрасные отношения еще со времен, когда Рютте более 10 лет возглавлял правительство Нидерландов. Сейчас они продолжают тесное общение, и его месседж точно на публику не пошел бы, если бы он не соответствовал видению американской администрации - заметил Лещенко.

Поэтому, по мнению Лещенко, мы сейчас свидетели очень интересного процесса, когда сразу много разных штабов, сторон, партий этой большой игры наполняют информационное пространство разными месседжами.

То, что сказал Трамп – это было максимально широко сказано и создало максимально широкое пространство для интерпретаций. Мы могли по тональности, по ответам на вопросы, а в вопросах были уже заложены тоже определенные нарративы, сделать выводы, которые могли кому-то не очень сильно понравиться. Для нас важно, что по сути им было сказано очень мало из тех конкретных вещей, которые могут иметь для нас негативные последствия - пояснил Лещенко.

Лещенко отмечает, что Трамп оставляет пространство для маневра.

Далее мы видели публикации в американской прессе, которые тоже явно согласованы с администрацией, но уже не от его (Трампа – ред.) имени. Это означает, что он оставляет пространство для маневра и он не хочет быть автором этих месседжей, он дает право журналистам быть авторами о том, что там обмен территориями должен быть, что Донецкую область нужно отдать и т.д. Он же этого не сказал, это сказала пресса и она сыграла роль дополнительного источника информации, но потом мы видим заявления со стороны очень разных участников этого процесса – от дочери Кита Келлога до Генсека НАТО - сказал Лещенко.

Лещенко отметил, что Трамп всегда дает возможность, создав очень широкую рамку, сказать очень многим сторонам много разного текста и потом, анализируя реакцию, как темы в медиапространстве заходят, заходят в политические круги тех стран, которые являются союзниками НАТО, как реагируют страны-оппоненты Америки, соответственно принимать определенные решения, корректируя их.

Пока все не решено, еще ничего не решено….Поэтому я бы советовал в этой ситуации сохранять холодную голову - сказал Лещенко.

Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT

Вовлеченность Украины в переговоры На вопрос, что можно сказать об уровне вовлеченности Украины в эти переговоры, Лещенко ответил:

У нас была очень большая встреча, которая состоялась в Лондоне на выходных. Руководитель Офиса Президента Ермак и секретарь СНБО Умеров, со стороны Америки вице-президент Джей Ди Вэнс, который сделал даже пост в своих соцсетях, а он человек избирательный в этом смысле, а он сделал об этом пост

Лещенко считает, что все в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Варшаве, Киеве понимают, кто стоит на первом рубеже альянса Путина с Китаем – Украина.

Украина первая встречает их и, конечно, способность Украины защищаться должна быть гарантирована - подчеркнул Лещенко.

По его словам, россияне хотят легитимизировать признание Крыма, хотят легитимизировать признание Донбасса, легитимизировать все три региона, которые они вписали в свою конституцию.

Как вписали, так и выписывайте, кого это должно интересовать. Их не интересуют наши конституционные реалии, нас не интересуют их конституционные реалии - заявил Лещенко.

Мерц: территориальные вопросы между РФ и Украиной нельзя решать без участия Киева и ЕС

Контекст

На 15 августа запланирована встреча Трампа с Путиным на Аляске. CNN сообщало, что в субботу развернулась дипломатическая схватка после того, как Дональд Трамп объявил, что в пятницу встретится с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский также может присутствовать во время этой встречи.

Зеленский на фоне новостей в СМИ о якобы обмене территориями заявлял, что желание россиян распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями.