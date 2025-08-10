Припинення війни рф і України передбачає обмін територіями - Грем
Київ • УНН
Сенатор США вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями. Він нагадав про розділ Німеччини та Корейського півострова як приклади співіснування розділених територій.
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями. Про це він заявив у ефірі NBC News, передає УНН.
Деталі
За словами американського політика, Україна не зможе остаточно вигнати російських окупантів зі своєї території. Водночас і росіяни не зможуть захопити Київ. Тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок.
У якості прикладу співіснування розділених територій він нагадав східну і західну частини Німеччини в період з 1945 до кінця 1980-х років - Берлін також був розділений між країнами-переможцями у Другій світовій війні. Також він згадав про розділ Корейського півострова.
Журналістка нагадала Грему його ж заяву 2023 року: тоді він заявляв, що не можна закінчувати війни, віддаючи територію агресору, а поступки росії в Україні надихатимуть Кремль на нові війни, в тому числі проти країн – членів ЄС і НАТО.
На це Грем відповів, що продовження військової допомоги Україні гарантуватиме мир в Європі, адже росіян "стримуватиме найсмертоносніша армія на європейському континенті - українська".
