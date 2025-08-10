США припиняють фінансування війни в Україні та прагнуть мирного врегулювання - Венс
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати більше не фінансуватимуть війну в Україні, оскільки американці "втомилися надсилати гроші на цей конфлікт". Вашингтон прагне мирного врегулювання за участю лідерів США, України та росії.
Сполучені Штати Америки більше "не братимуть участь у фінансуванні" російсько-української війни і хочуть "мирного врегулювання". Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
Деталі
За словами Венса, американці "втомились нескінченно надсилати свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт". Водночас у Вашингтоні "не проти, якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу й фактично купувати зброю у американських виробників".
Ми закінчили з фінансуванням війни в Україні. Самі ми більше цього фінансувати не будемо. Зараз ми намагаємося узгодити графік та інші деталі, щоб три лідери могли сісти за стіл і покласти край цьому конфлікту
Мались на увазі президент США Дональд Трамп, російський диктатор володимир путін і український лідер Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський може бути присутнім на зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Як повідомляє CNN, Білий дім не виключив участі Зеленського в деяких зустрічах, хоча його не було названо учасником саміту.
Також УНН повідомляв, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та віце-президент США Джей Ді Венс зустрілись у Великій Британії. Під час зустрічі обговорювалася підтримка України та умови тривалого миру.