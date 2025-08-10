$41.460.00
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
США припиняють фінансування війни в Україні та прагнуть мирного врегулювання - Венс

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати більше не фінансуватимуть війну в Україні, оскільки американці "втомилися надсилати гроші на цей конфлікт". Вашингтон прагне мирного врегулювання за участю лідерів США, України та росії.

США припиняють фінансування війни в Україні та прагнуть мирного врегулювання - Венс

Сполучені Штати Америки більше "не братимуть участь у фінансуванні" російсько-української війни і хочуть "мирного врегулювання". Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами Венса, американці "втомились нескінченно надсилати свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт". Водночас у Вашингтоні "не проти, якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу й фактично купувати зброю у американських виробників".

Ми закінчили з фінансуванням війни в Україні. Самі ми більше цього фінансувати не будемо. Зараз ми намагаємося узгодити графік та інші деталі, щоб три лідери могли сісти за стіл і покласти край цьому конфлікту 

– заявив Венс.

Мались на увазі президент США Дональд Трамп, російський диктатор володимир путін і український лідер Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський може бути присутнім на зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Як повідомляє CNN, Білий дім не виключив участі Зеленського в деяких зустрічах, хоча його не було названо учасником саміту.

Також УНН повідомляв, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та віце-президент США Джей Ді Венс зустрілись у Великій Британії. Під час зустрічі обговорювалася підтримка України та умови тривалого миру.

Євген Устименко

Джей Ді Венс
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки