США прекращают финансирование войны в Украине и стремятся к мирному урегулированию - Вэнс
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать войну в Украине, поскольку американцы "устали отправлять деньги на этот конфликт". Вашингтон стремится к мирному урегулированию с участием лидеров США, Украины и россии.
Соединенные Штаты Америки больше "не будут участвовать в финансировании" российско-украинской войны и хотят "мирного урегулирования". Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, передает УНН.
Детали
По словам Вэнса, американцы "устали бесконечно отправлять свои деньги, свои налоги на этот конкретный конфликт". В то же время в Вашингтоне "не против, если европейцы хотят взять на себя инициативу и фактически покупать оружие у американских производителей".
Мы закончили с финансированием войны в Украине. Сами мы больше этого финансировать не будем. Сейчас мы пытаемся согласовать график и другие детали, чтобы три лидера могли сесть за стол и положить конец этому конфликту
Имелись в виду президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как сообщает CNN, Белый дом не исключил участия Зеленского в некоторых встречах, хотя он не был назван участником саммита.
Также УНН сообщал, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Великобритании. Во время встречи обсуждалась поддержка Украины и условия длительного мира.