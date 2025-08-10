$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 48438 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 128990 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 99939 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 273724 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 155512 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 334093 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 305534 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107035 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149738 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Білий дім не виключає перебування президента Зеленського на Алясці під час зустрічі Трампа та путіна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Президент України Володимир Зеленський може бути присутнім на зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Білий дім не виключив участі Зеленського в деяких зустрічах, хоча його не було названо учасником саміту.

У суботу розгорнулася дипломатична сутичка після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що наступного тижня на Алясці зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський також може бути присутнім під час цієї зустрічі, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

В англійській сільській місцевості в суботу європейські посадовці представили свою позицію віце-президенту Джей Ді Венсу на поспіхом організованій зустрічі. Лідери кількох європейських країн згодом заявили, що, хоча вони підтримують дипломатичні зусилля Трампа, будь-яким мирним переговорам має передувати припинення вогню, і сама Україна повинна брати активну участь.

Президента України Володимира Зеленського не було названо учасником саміту на Алясці, який мав відбутися у п'ятницю між Трампом і Путіним. Однак Білий дім не виключив повністю участі Зеленського в деяких зустрічах, повідомили CNN два джерела, знайомі з цим питанням.

Один чиновник Білого дому наголосив, що все, що стосується Зеленського, ймовірно, станеться після зустрічі Трампа і Путіна.

Зустріч відбулася дуже швидко, і деталі все ще не уточнюються. Посадовець Білого дому заявив, що Трамп залишається "відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами", але що "Білий дім планує двосторонню зустріч, про яку просить президент путін".

Відтоді, як Трамп оприлюднив плани зустрічі з путіним у п'ятницю в соціальних мережах, за лаштунками вживаються інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб залучити союзників США.

США можливо "неправильно" інтерпретували наміри рф щодо припинення вогню в Україні - WP10.08.25, 13:46 • 1564 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні після оголошення президента Трампа про зустріч з президентом росії володимиром путіним, що Україна "готова співпрацювати з президентом Трампом", але відкинув ідею будь-яких територіальних поступок.

Примітно, що в заяві Трампа не було сказано, чи буде Зеленський включений до процесу і коли. Тим часом Зеленський та європейські лідери наголосили, що Україна має бути частиною будь-яких переговорів про припинення війни.

На суботній зустрічі, організованій Венсом у маєтку британського міністра закордонних справ, європейські чиновники виклали свої умови та запросили більше інформації від американських посадовців про план, який путін представив у середу посланцю США Стіву Віткоффу.

За словами західних чиновників, вони наголосили на низці моментів: Україна має бути залучена до переговорів, дотримання режиму припинення вогню до того, як будуть зроблені інші кроки, і якщо Україна піде на територіальні поступки, росія також повинна поступитися територіальними діями, які вона наразі окупує.

Нагадаємо

У заяві, опублікованій згодом, лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Європейського Союзу та Фінляндії заявили, що група вітає "роботу президента Трампа, спрямовану на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України".

У неділю Володимир Зеленський заявив, що "цінує та повністю підтримує" спільну заяву. Але в ній були викладені умови мирного плану, які, схоже, відрізнялися від того, що запропонував путін, в якому він, за словами західних чиновників, прагне значних територіальних поступок.

Павло Зінченко

