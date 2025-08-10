Білий дім не виключає перебування президента Зеленського на Алясці під час зустрічі Трампа та путіна - ЗМІ

У суботу розгорнулася дипломатична сутичка після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що наступного тижня на Алясці зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський також може бути присутнім під час цієї зустрічі, пише УНН з посиланням на CNN.

В англійській сільській місцевості в суботу європейські посадовці представили свою позицію віце-президенту Джей Ді Венсу на поспіхом організованій зустрічі. Лідери кількох європейських країн згодом заявили, що, хоча вони підтримують дипломатичні зусилля Трампа, будь-яким мирним переговорам має передувати припинення вогню, і сама Україна повинна брати активну участь.

Президента України Володимира Зеленського не було названо учасником саміту на Алясці, який мав відбутися у п'ятницю між Трампом і Путіним. Однак Білий дім не виключив повністю участі Зеленського в деяких зустрічах, повідомили CNN два джерела, знайомі з цим питанням.

Один чиновник Білого дому наголосив, що все, що стосується Зеленського, ймовірно, станеться після зустрічі Трампа і Путіна.

Зустріч відбулася дуже швидко, і деталі все ще не уточнюються. Посадовець Білого дому заявив, що Трамп залишається "відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами", але що "Білий дім планує двосторонню зустріч, про яку просить президент путін".

Відтоді, як Трамп оприлюднив плани зустрічі з путіним у п'ятницю в соціальних мережах, за лаштунками вживаються інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб залучити союзників США.

Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні після оголошення президента Трампа про зустріч з президентом росії володимиром путіним, що Україна "готова співпрацювати з президентом Трампом", але відкинув ідею будь-яких територіальних поступок.

Примітно, що в заяві Трампа не було сказано, чи буде Зеленський включений до процесу і коли. Тим часом Зеленський та європейські лідери наголосили, що Україна має бути частиною будь-яких переговорів про припинення війни.

На суботній зустрічі, організованій Венсом у маєтку британського міністра закордонних справ, європейські чиновники виклали свої умови та запросили більше інформації від американських посадовців про план, який путін представив у середу посланцю США Стіву Віткоффу.

За словами західних чиновників, вони наголосили на низці моментів: Україна має бути залучена до переговорів, дотримання режиму припинення вогню до того, як будуть зроблені інші кроки, і якщо Україна піде на територіальні поступки, росія також повинна поступитися територіальними діями, які вона наразі окупує.

У заяві, опублікованій згодом, лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Європейського Союзу та Фінляндії заявили, що група вітає "роботу президента Трампа, спрямовану на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України".

У неділю Володимир Зеленський заявив, що "цінує та повністю підтримує" спільну заяву. Але в ній були викладені умови мирного плану, які, схоже, відрізнялися від того, що запропонував путін, в якому він, за словами західних чиновників, прагне значних територіальних поступок.