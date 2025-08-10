Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна
Київ • УНН
Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним. Вони підтвердили підтримку України та готовність до співпраці для досягнення справедливого миру.
Президент Франції Емманюель Макрон, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Офіс президента України.
Ми вітаємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни російської федерації та досягнення справедливого й тривалого миру та безпеки для України. Ми переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на російську федерацію з метою припинення її незаконної війни
Європейські лідери заявили, що готові підтримувати цю діяльність як дипломатично, так і через збереження суттєвої військової та фінансової допомоги Україні. Зокрема йдеться про роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти росії.
Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та Європи
Також лідери заявили, що необхідні чіткі гарантії безпеки, які дадуть Україні змогу ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.
Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів
Також в заяві говориться, що неспровоковане й незаконне вторгнення росії до України є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та послідовних зобов’язань росії.
Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці й рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми й далі тісно співпрацюватимемо з Президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також із Президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, яка захищає наші життєво важливі безпекові інтереси
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон підтримуватимуть тісний контакт перед зустріччю Дональда Трампа з володимиром путіним 15 серпня на Алясці. Лідери обговорили підтримку України та зусилля Трампа щодо припинення війни.