Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна

Президент Франції Емманюель Макрон, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Офіс президента України.

Ми вітаємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни російської федерації та досягнення справедливого й тривалого миру та безпеки для України. Ми переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на російську федерацію з метою припинення її незаконної війни