Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним. Вони підтвердили підтримку України та готовність до співпраці для досягнення справедливого миру.

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна

Президент Франції Емманюель Макрон, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Офіс президента України.

Деталі

Ми вітаємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни російської федерації та досягнення справедливого й тривалого миру та безпеки для України. Ми переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на російську федерацію з метою припинення її незаконної війни

- говориться в заяві

Європейські лідери заявили, що готові підтримувати цю діяльність як дипломатично, так і через збереження суттєвої військової та фінансової допомоги Україні. Зокрема йдеться про роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти росії.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та Європи

- говориться в заяві.

"Інформаційне протистояння триватиме всі наступні дні": в РНБО звернулись до українців перед зустріччю Трампа та путіна10.08.25, 09:02 • 1904 перегляди

Також лідери заявили, що необхідні чіткі гарантії безпеки, які дадуть Україні змогу ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів

- говориться у повідомленні.

Також в заяві говориться, що неспровоковане й незаконне вторгнення росії до України є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та послідовних зобов’язань росії.

Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці й рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми й далі тісно співпрацюватимемо з Президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також із Президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, яка захищає наші життєво важливі безпекові інтереси

- говориться в заяві.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон підтримуватимуть тісний контакт перед зустріччю Дональда Трампа з володимиром путіним 15 серпня на Алясці. Лідери обговорили підтримку України та зусилля Трампа щодо припинення війни.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Європейська комісія
Організація Об'єднаних Націй
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща