"Інформаційне протистояння триватиме всі наступні дні": в РНБО звернулись до українців перед зустріччю Трампа та путіна
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО закликав обережно ставитися до повідомлень іноземних ЗМІ напередодні зустрічі Трампа та путіна на Алясці. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що це інформаційне протистояння, де росіяни намагаються створити ілюзію вирішеності питань без України.
У Центрі протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) закликали обережно ставитися до повідомлень іноземних ЗМІ напередодні майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, керівник ЦПД Андрій Коваленко прогнозує, що ближчим часом різноманітних прогнозів та аналітичних думок на шпальтах іноЗМІ лише більшатиме.
Те, що зараз ви бачите в іноземних медіа - це інформаційне протистояння, і воно триватиме всі наступні дні
За його словами, росіяни "дуже хотіли створити картинку, що все вже вирішено", але наразі вони програють цю інформаційну битву, "бо ця теза вже затерта".
Нагадаємо
Раніше Коваленко заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України, і в майбутньому він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії.
Він також вказав, що головна інформаційна тактика рф сьогодні - створити ілюзію, що нібито вже є погоджені домовленості щодо закінчення війни без участі України, однак це чергова дезінформація.
