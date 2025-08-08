рф поширює фейки про “погоджені плани завершення війни” без участі України: у РНБО пояснили ворожу тактику

Головна інформаційна тактика рф сьогодні - створити ілюзію, що нібито вже є погоджені домовленості щодо закінчення війни без участі України, однак це чергова дезінформація. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Головна інформаційна тактика росії зараз - вдавати, що якийсь план завершення війни вже погоджено без України. Тому вони на різних рівнях і насичують інфополе цими новинами. СЗР наришкіна зараз активно взаємодіє через вибудувані мережі з різними медіа. Насправді ж - це брехня. Просто російська тактика завжди полягала в тому, щоб вдавати, що все можна вирішити без України