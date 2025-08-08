рф распространяет фейки о "согласованных планах завершения войны" без участия Украины: в СНБО объяснили вражескую тактику
Киев • УНН
россия распространяет дезинформацию о якобы согласованных договоренностях по окончанию войны без участия Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опровергает эти заявления, подчеркивая сотрудничество Украины с партнерами.
Главная информационная тактика рф сегодня - создать иллюзию, что якобы уже есть согласованные договоренности по окончанию войны без участия Украины, однако это очередная дезинформация. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Главная информационная тактика россии сейчас - притворяться, что какой-то план завершения войны уже согласован без Украины. Поэтому они на разных уровнях и насыщают инфополе этими новостями. СВР Нарышкина сейчас активно взаимодействует через выстроенные сети с различными медиа. На самом же деле - это ложь. Просто российская тактика всегда заключалась в том, чтобы притворяться, что все можно решить без Украины
Он отметил, что в реальности Украина работает с США, Европой, Турцией, другими партнерами, однако россия будет пробовать и дальше делать то, что делает в инфополе.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях", которая сейчас появляется в медиа на фоне мирных усилий, является вымыслом.